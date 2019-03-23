РИАМО - 23 мар. Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии столицы посетит женское СИЗО №6 для того, чтобы проверить условия содержания заключенных, сообщил РИАМО ответственный секретарь ОНК Москвы, заместитель руководителя ассоциации защиты бизнеса Иван Мельников.

«Мы планируем посетить СИЗО до конца месяца. В первую очередь эту нужно, чтобы московский (бизнес – ред.) омбудсмен в рамках своих полномочий могла пообщаться с теми подозреваемыми женщинами, которые сообщают о том, что бывают нарушения в содержании. И чтобы были приняты меры по защите их прав», - сказал Мельников.

Он добавил, что в СИЗО №6 содержатся женщины за преступления экономической направленности. Всего там содержится около 100 человек, недавно в ОНК поступило около 10 обращений с жалобами на условия содержания.