РИАМО – 23 мар. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил к 1 июня разработать концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщает в субботу Газета.ru.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства РФ. Обязанность по подготовке документа возлагается на Минюст и Минэкономразвития России, также участие примут заинтересованные органы власти и экспертные организации.

«Инициатива выдвинута для актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности», – говорится в сообщении.

Новая концепция должна быть подготовлена до 1 июня 2019 года.