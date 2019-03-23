РИАМО – 23 мар. За первый день работы IV Московского культурного форума, который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж», мероприятие посетили 8,5 тысячи человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Форум очень нужен! Он помогает жителям и гостям столицы ориентироваться в огромном количестве культурных событий Москвы, ведь у каждого свои творческие и эстетические предпочтения, а получить «навигатор» в этом многообразии – одна из главных задач Московского культурного форума», – сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Он уточнил, что за четыре дня в Манеже пройдут 79 лекций, семинаров, мастер-классов и интенсивов, 44 спектакля, 43 дискуссии, 39 концертов солистов и артистических групп, 38 интерактивных зон и инсталляций, 34 презентации разных проектов в области культуры и искусства, 28 интернет-трансляций, а также творческие встречи, литературные чтения, открытые интервью, мероприятия детской программы и многое другое.

В первый день на форуме на главной сцене прошли творческая встреча с художественным руководителем центра драматургии и режиссуры Владимиром Панковым, литературные чтения «Любовь не выдумать нельзя», публичное интервью с артистом балета Сергеем Полуниным, спектакли «СтихоВаренье» Юлии Пересильд и «Признание в любви» Евгения Миронова и Ксении Раппопорт.

«Деловая программа первого дня форума была не менее насыщенной. Например, в лектории Московского городского экскурсионного бюро представители комитета по туризму Москвы и руководители главных музейных площадок города обсудили, как повысить туристическую привлекательность столицы», – добавляется в сообщении.

На форуме подвели итоги первого года работы Московской кинокомиссии, которая призвана упростить процесс согласования и проведения киносъемок в столице.

Отдельное внимание уделили теме сохранения и реставрации исторического ландшафта в современном мегаполисе, а на тематических площадках прошли выступления учеников школ искусств и мастер-классы для гостей. На платформе «Библиотеки» обсудили использование таких возможностей, как VR и электронные базы данных для создания современной читальни.

В субботу в «Манеже» стартует «Ночь театров». Ее режиссером-постановщиком стал художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман. «Ночь театров» в Манеже – уникальная возможность посетить несколько спектаклей разных театральных коллективов в одном месте.

Московский культурный форум проходит в центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 25 марта. В программе – более 100 театральных постановок, лекции, дискуссии, воркшопы и многое другое. Особое внимание в этом году уделили мероприятиям для детей.