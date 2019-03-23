РИАМО – 23 мар. В Городском психолого-педагогическом центре (ГППЦ) 26 марта в рамках программы «Родительская приемная» состоится бесплатная консультация для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На лекции расскажут о психолого-педагогическом сопровождении, социальной помощи и возможностях реабилитации детей. Также психологи помогут составить определенный план действий – подскажут, к кому и куда обращаться. На вопросы родителей ответят опытные специалисты центра и общественные деятели», – говорится в сообщении.

Родители смогут принести с собой документы ребенка – медицинские заключения, характеристики из образовательных учреждений.

Консультация пройдет с 11:00 до 15:00. Записаться можно на сайте Городского психолого-педагогического центра.