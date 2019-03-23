РИАМО – 23 мар. Обучение в Симуляционном центре Боткинской больницы прошли уже более 30 тысяч человек, сейчас центр запустил новые программы повышения квалификации для врачей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Один из курсов посвящен медицинской реабилитации. Специалистов обучают по уникальным авторским методикам коррекции двигательных расстройств у пациентов после заболеваний и травм головного мозга. Также учат помогать при восстановлении походки после эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава», – говорится в сообщении.

Вторая программа посвящена профилактике эмоционального выгорания медицинских работников. Это интерактивный тренинг, во время которого слушатели приобретают навыки снятия стресса по принципу «здесь и сейчас». Благодаря этому врачи смогут справиться со сложными ситуациями на рабочем месте.

Сейчас в Симуляционном центре проходят обучение хирурги, акушеры-гинекологи, урологи, реаниматологи, врачи центра экстренной медицины, а также представители других профилей.

«С помощью симуляционного оборудования специалисты повышают квалификацию в области проведения мини-инвазивных (малотравматичных) операций, после которых пациент быстрее восстанавливается, а также отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации, принимают роды у робота-пациента и осваивают различные виды высокотехнологичной медицинской помощи», – добавляется в сообщении.

Симуляционный центр открыли в октябре 2015 года. Сейчас это многофункциональная инновационная клиника, в которой повышают квалификацию врачи и средний медицинский персонал столичных больниц и поликлиник, обучаются специалисты из других регионов. Образовательные курсы прошли уже более 30 тысяч человек.

На базе центра прошел обучение каждый второй врач Москвы.

В центре реализуют 220 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации более чем по 50 медицинским специальностям. Перечень образовательных курсов постоянно расширяется. В профессорско-преподавательский состав входят сотрудники Боткинской больницы – это практикующие врачи и медицинские сестры самой крупной клиники города.

Практические занятия в центре проводят на ультрасовременных симуляторах с высокой степенью реалистичности. Они подключены к компьютеризированной системе мониторинга, которая контролирует учебный процесс и анализирует действия врача. С помощью симуляционного оборудования медики повышают квалификацию в области проведения мини-инвазивных (малотравматичных) операций, отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации, принимают роды у робота-пациента и осваивают различные виды высокотехнологичной медицинской помощи.