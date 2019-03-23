РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. В подмосковном Королеве с 2015 года обустроили 135 дворов, в них установлены 132 детские площадки, 13 воркаут- и спортивных площадок, благоустройство дворов проходит по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Александр Ходырев.

«С 2015 года мы ежегодно обновляем не менее 10% дворовых территорий. За 4 года привели в порядок 135 дворов, это 507 домов и 107 тысяч жителей. В этих дворах были установлены 132 детские площадки, 13 воркаут- и спортивных площадок, заменен асфальт, отремонтированы контейнерные площадки, созданы условия для прогулок и отдыха, новые парковочные места», - написал Ходырев.

Он также добавил, что в 2019 году планируется благоустроить 33 двора (118 многоквартирных домов, более 25 тысяч жителей). Будет установлено 29 игровых комплексов и 10 площадок для воркаута, 33 контейнерные площадки, 29 опор освещения, 44 урны, 45 лавочек, сооружены парковочные карманы и выполнено озеленение.

Все проекты благоустройства уже согласованы с жителями.

Во всей Московской области в 2019 году планируется благоустроить не менее 1360 дворовых территорий, там установят лавочки и урны для сбора мусора.