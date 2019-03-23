РИАМО - 23 мар. Росстат выяснил, сколько жителей России ежедневно курит, так, 22,5% населения страны – постоянные курильщики, а еще 5,4% сказали, что не представляют своей жизни без сигарет, сообщает РБК.

Федеральная служба государственной статистики провела выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.

«Респондентам в возрасте старше 15 лет был задан вопрос, курят ли они и как часто. Среди 15–19-летних ежедневно курят 6,9%, в возрасте 22–24 лет – 22,8%, 25–29 лет – 29,7%, от 30 до 39 лет – 29,9%, и в самой курящей группе — от 40 до 50 лет – ежедневно курят 32,5%. После 50 лет заядлых курильщиков уже 25,1%, а после 60 – 12,2%», – говорится в сообщении.

При этом в целом почти четверть – 22,5% – курят ежедневно. Иногда курят 4,8% населения, 72,5% рассказали, что никогда не курят.

Также респондентам предложили оценить свою зависимость, на выбор было несколько вариантов ответа: привычка, не могут без этого жить, недостаточно силы воли, чтобы бросить, для успокоения, чтобы заглушить аппетит и другие.

Более 5% опрошенных ответили, что не могут жить без сигарет. Причем этот процент выше среди неработающих граждан – 8,9% - или не имеющих постоянной работы – 10,5%.

В числе причин курения популярным ответом стало курящее окружение. 5,4% опрошенных сказали, что от этого зависит их решение, курить или не курить. К курению как к способу заглушить аппетит прибегают 3,4%, но среди 15–19-летних этот ответ выбрали 8,9%. Для 7,4% людей курение помогает скоротать время. А 3,3% респондентам сигареты придают сил для работы.

Из всех жителей Земли – 7,5 миллиардов человек – около 1 миллиарда курящих. Как сообщили эксперты американской инициативной группы The Tobacco Atlas, ежегодно во всех странах выкуривают 5,7 миллиарда сигарет. По данным Всемирной организации здравоохранения, больше всего курильщиков в Китае – 315 миллионов в 2017 году. При этом 80% курильщиков живут в странах с низкими доходами.