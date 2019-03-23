РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска убрали лежащий возле дома сломанный электрический столб после жалобы жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

В поселке Дубровицы напротив дома №47 несколько месяцев лежал сломанный столб, пока жители не пожаловались на интернет-портал «Добродел». Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу сломанного столба.

«Администрация Подольска 22 марта по указанной в обращении информации провела осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», - сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск по жилищно-коммунальному хозяйству Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.