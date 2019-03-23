РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске водитель автобуса не выпускал пассажира, пока тот не оплатил проезд второй раз, линия для жалоб и диспетчер компании-перевозчика не ответили на телефонные звонки пассажира, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска на интернет-портале «Добродел» сообщил, что 18 марта он воспользовался услугами компании ООО «Ранд-Транс», сел в микроавтобус на маршруте №1231К и оплатил проезд. Но водитель попросил всех пассажиров пересесть на другой автобус. В конечной точке маршрута водитель не славянской внешности начал требовать пассажира произвести оплату еще раз. Пассажир предъявил билет, но водитель закрыл дверь и пригрозил, что отвезет пассажира обратно. Пассажиру пришлось отдать двойную плату. Линия для жалоб и диспетчер компании не ответили на телефонные звонки пассажира. Министерство транспорта региона рассмотрело обращение по вопросу корректности списания денежных средств с Единой транспортной карты «Стрелка».

«При оплате проезда пассажиром водитель/кондуктор выбирает на терминале соответствующие остановочные пункты и осуществляет регистрацию поездки пассажира путем поднесения карты к терминалу. На основании введенных данных о начальном и конечном остановочных пунктах на терминале фиксируется информация о дальности поездки для расчета стоимости проезда и последующего списания денежных средств с баланса карты. Проверку соответствия информации о начальном и конечном остановочных пунктах, размере стоимости проезда, а соответственно и предъявление претензий, пассажиру необходимо осуществлять сразу при осуществлении поездки. Учитывая изложенное, по вопросу корректности списания и возврата денежных средств необходимо обращаться непосредственно к перевозчику», - говорится в сообщении министерства транспорта Московской области.

Информация об организации, осуществляющей пассажирские перевозки по маршруту №1231К размещена на сайте: http://www.rand-trans.ru с актуальными номерами телефонов. Также обращение можно направить на электронную почту info@rand-trans.ru. Для оперативного принятия мер по устранению недостатков транспортного обслуживания можно обратиться к начальнику службы эксплуатации ООО «Ранд-Транс» Сергею Чуланову по телефону: 8(926)577-15-85.