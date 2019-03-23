РИАМО - 23 мар. С субботы изменилось время работы автобусов С8 метро «Каширская» - метро «Нагатинская», теперь они будут курсировать до 22:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«От станции метро «Нагатинская» последние автобусы будут отправляться в 22:00 вместо 20:30, а от станции «Каширская» - в 22:14 вместо 20:44», - говорится в сообщении.

Расписание движения автобусов, троллейбусов и трамваев можно посмотреть на остановках, а также на сайте московского транспорта.