РИАМО - 23 мар. Реконструкцию коллектора в микрорайоне Павшинская Пойма подмосковного Красногорска планируют закончить раньше срока, чтобы до конца 2019 года выполнить благоустройство территории, сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

«В микрорайоне Павшинская Пойма проинспектировали ход реконструкции канализационного коллектора. Он значительно изношен, что неоднократно становилось причиной аварий. Объект был включен в губернаторскую программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», - написал Пестов в Twitter.

Он уточнил, что в общей сложности заменят 670 метров коллектора.

По словам Пестова, работы ведутся активно, с опережением графика. Поставлена задача сдать объект раньше запланированного срока, чтобы до конца года можно было выполнить мероприятия еще и по благоустройству территории.