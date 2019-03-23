РИАМО - 23 мар. Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы 9 мая, который пройдет на Красной площади, сообщает в субботу «Интерфакс».

Комплексы примут участие в репетициях на площадке полигона «Алабино», которая полностью повторяет размеры Красной площади. Они пройдут в составе механизированной колонны на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«По данным ЗВО (Западного военного округа – ред.), расчеты комплексов «Искандер-М» ракетной бригады 1-й танковой армии совершили комбинированный марш в Подмосковье из места постоянной дислокации в Ивановской области, преодолев свыше 400 километров своим ходом и на железнодорожных платформах», – говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Сейчас военнослужащие проводят техническое обслуживание техники в парке боевых машин Таманской мотострелковой дивизии.

«Искандер» – российское ракетное вооружение семейства оперативно-тактических ракетных комплексов: «Искандер», «Искандер-К», «Искандер-М», «Искандер-Э». Комплекс разработан научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» в городе Коломне Московской области. На вооружение принят в 2006 году.