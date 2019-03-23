РИАМО - 23 мар. Спасателям удалось ликвидировать возгорание мусора в кирпичном неэксплуатируемом здании в Походном проезде, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Походном проезде, дом 6, на северо-западе столицы загорелся склад с горюче-смазочными материалами.

«Информация в некоторых СМИ не абсолютно соответствует действительности. Происходило возгорание мусора на площади 30 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 13:03.

Пострадавших в результате инцидента нет.