РИАМО - 23 мар. Подмосковные полицейские в Солнечногорске задержали подозреваемого в нарушении авторских прав, причинившего ущерб более чем на 200 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее полицейские выявили факт установки программного обеспечения, имеющего признаки контрафакта, в одном из офисов, расположенных на улице Обуховская в городе Солнечногорске.

«В ходе проверочной закупки 25-летний местный житель за 4 тысячи рублей установил программное обеспечение, авторские права на которое принадлежат сторонней организации. Таким образом, злоумышленник причинил компании материальный ущерб на сумму 223 тысячи рублей, за что был задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.