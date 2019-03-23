РИАМО — 23 мар. В митинге партии КПРФ на проспекте Академика Сахарова в столице приняли участие 2,5 тысячи человек, акция была согласована, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Акция началась в 12:00.

«В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие около 2,5 тысячи человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении.

Из-за митинга на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой частично перекрыли движение.