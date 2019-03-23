РИАМО - 23 мар. Сервисами «Московской электронной школы» пользуются 2,5 миллиона школьников, учителей и родителей, открыть любой учебник, пособие можно с телефона, компьютера или планшета, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Наша задача – сделать «Московскую электронную школу» очень прозрачной, удобной и полезной для семьи. Но осуществить это без участия учителей невозможно. Уверен, что «МЭШ», будучи понятной ученикам и их родителям, станет очень удобным инструментом взаимодействия учителя и семьи», – сказал руководитель департамента образования и науки столицы Исаак Калина.

В электронной библиотеке «МЭШ» хранится более 1 тысячи пособий и учебников, их количество постоянно растет. Библиотеку наполняют крупнейшие издательства и ведущие ИТ-компании. В электронной библиотеке «МЭШ» также есть большой выбор художественной литературы.

Благодаря сервису родители могут вместе с ребенком повторить пройденный материал, найти дополнительные тесты и помочь подготовиться к контрольным и лабораторным работам.

«Для учителей электронная библиотека «МЭШ» – это кладезь самых разнообразных сценариев уроков – их около 35 тысяч. Кроме этого, сервис предлагает более 50 тысяч образовательных приложений. Важно, что все эти материалы разрабатывают сами преподаватели. Авторы востребованных учительским сообществом сценариев, учебных пособий и приложений получают гранты от правительства Москвы», – добавляется в сообщении.

«Московская электронная школа» – это также система родительского контроля. С помощью электронного дневника можно узнать, какие оценки получил ребенок. Кроме того, родители могут задать вопросы учителю, уточнить расписание и проанализировать успеваемость ребенка.

«Еще один сервис «МЭШ» – «Москвенок». Он позволяет узнать точное время, когда ребенок пришел в школу и ушел из нее. Также родители могут составить список продуктов, которые можно купить в буфете. То, что в него не вошло, школьнику просто не продадут», – уточняется в сообщении.

Еще одна полезная для родителей функция – возможность подать заявление на зачисление ребенка в дошкольные группы, первый класс, кружок или секцию. С помощью сервиса можно перевести ребенка из одной школы в другую и зарегистрироваться на ОГЭ или ЕГЭ.