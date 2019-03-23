РИАМО – 23 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об организации кругосветной экспедиции к Антарктиде, суда, участвующие в экспедиции, выйдут из портов во Владивостоке, Кронштадте и Калининграде, сообщает в субботу Газета.ru.

Экспедиция будет организована в честь 200-летия открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

«Провести в 2019–2020 годах кругосветную экспедицию учебно-парусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», – говорится в распоряжении.

В конце 2019 года суда выйдут из своих портов – во Владивостоке, Кронштадте и Калининграде.

Многие порта, куда будут заходить корабли, были открыты россиянами.