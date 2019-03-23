РИАМО – 23 мар. В Дмитрове сотрудниками полиции раскрыта серия краж, задержан 22-летний местный житель, его подозревают в похищении табачной продукции со склада на общую сумму 60 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее в полицию обратился представитель одного из местных предприятий. Он заявил, что неизвестный похитил табачную продукцию из помещения склада, расположенного на 4 километрах автодороги Дмитров – Орудьево – Жуковка.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 22-летний местный житель. Полицейскими установлена причастность подозреваемого к аналогичному преступлению, совершенному из помещения склада указанного предприятия», – говорится в сообщении.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.