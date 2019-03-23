РИАМО - 23 мар. В столичном аэропорту «Домодедово» при выходе на посадку на рейс один из пассажиров прилюдно разделся, после чего сотрудники полиции доставили его в медицинскую комнату, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы УВД РФ на транспорте по ЦФО.

«В аэропорту «Домодедово» при выходе на посадку на рейс Москва – Симферополь один из пассажиров прилюдно обнажился. Транспортные полицейские доставили неадекватного гражданина в медицинскую комнату аэропорта, откуда он будет госпитализирован в медицинское учреждение», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что нарушителем спокойствия оказался мужчина 1981 года рождения из Якутска.