РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 мар. В подмосковном Подольске водитель рейсового автобуса смежного межрегионального маршрута №1024 (станция «Подольск» – Москва (Троицк)) во время движения разговаривал по мобильному телефону и чуть не сбил женщину на пешеходном переходе, его привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска сообщила, что водитель маршрута №1024 (станция «Подольск» – Москва (Троицк)) во время движения постоянно отвлекался в мобильный телефон, не смотрел за дорогой, на пешеходном переходе чуть не сбил пожилую женщину. Отпускал руки от руля, чтобы написать в телефоне сообщения. Пассажирам было страшно ехать с ним. Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу нарушения правил дорожного движения водителем.

«Указанный маршрут обслуживает филиал «Автоколонны №1788» ГУП МО «Мострансавто». Установлено, что 20 марта рейс отправлением в 13:15 от остановочного пункта «станция Подольск» на автобусе марки Hyidau Universe с государственными регистрационными знаками «ЕР 531 50» выполнял водитель Д. Хабаров. По результатам проведенной проверки руководством автопредприятия принято решение о привлечении указанного водителя за нарушение ПДД к дисциплинарной ответственности, ему вынесли замечание», – сказал замглавы администрации горокруга по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Также в филиале провели дополнительный инструктаж водительского и кондукторского состава предприятия о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и правил дорожного движения.