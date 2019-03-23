РИАМО - 23 мар. В столице 27 марта ожидается сильный снегопад, который принесет в Москву около трети месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Накануне «ныряющий» циклон вернул в центральные области Европейской России зиму. В Московском регионе прошли осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. За сутки выпало 4–7 миллиметров осадков, на востоке Подмосковья – до 11 миллиметров. Уменьшение сугробов в регионе приостановилось. Под утро температура опустилась ниже нулевой отметки.

«По нашим прогнозам, и в середине новой недели Москву ждет еще один рецидив зимы. В ночь со вторника на среду и 27 марта холодный атмосферный фронт обрушит на мегаполис еще одну порцию снега и мокрого снега. По расчетам, за это время в городе выпадет около трети мартовской нормы осадков!» – говорится в сообщении.

Утром 28 марта похолодает до минус 6-1 градуса.

Снегопады в третьей декаде марта не являются редкостью. В 2017 году 27 марта снегопад принес в Москву 4 миллиметра осадков и увеличил снежный покров на 3 сантиметра. В этот же день в 2016 году в столице выпало 14 миллиметров осадков, а сугробы выросли на 8 сантиметров.