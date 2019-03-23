РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 мар. В подмосковном Подольске в конно-спортивном клубе «Фаворит» 6 апреля пройдут конные соревнования на Весенний кубок, сообщается в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Начнется турнир в 09:00 с езды предварительного уровня для детей и общего зачета, затем подготовительного и начального уровня на лошадях и пони, а завершится дерби, кавалетти и ездой по выбору», – говорится в сообщении.

Победители каждой езды, маршрута награждаются кубками, медалями и грамотами. Призеры каждой езды, маршрута – медалями, грамотами. Лошади победителей и призеров награждаются памятными розетками. Награждение победителей и призеров проводится по окончании каждой езды в пешем строю. Турнир будет проходить по адресу: деревня Бородино, Варшавское шоссе, дом №1.