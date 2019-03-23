РИАМО - 23 мар. Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали второе место в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японском городе Сайтама, сообщает в субботу РИА Новости.

«За произвольный танец Синицина и Кацалапов получили 127,82 балла и всего набрали 211,76. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд – 222,65. Причем рекордными у них оказались оба проката – и ритм-танец, и произвольный», – говорится в сообщении.

Третье место досталось американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью – их результат 210,4 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года проходит в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта. Соревнования проходят в категориях – мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.