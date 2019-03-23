РИАМО - 23 мар. Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро попросила у президента РФ Владимира Путина российский паспорт, латиноамериканская звезда заявила, что «она более русская, чем сам Жерар Депардье».

«Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я. <…> Я даже больше русская, чем сам Жерар Депардье», – сказала Орейро в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Уругвайская звезда обратилась к президенту России с просьбой выдать ей гражданство РФ, выразив надежду, что глава государства посмотрит передачу.

Певица сейчас находится с туром по городам России, Молдавии, Белоруссии, Армении. Тур певицы начался 16 марта в Кишиневе и закончится 16 апреля в Воронеже.

Наталия Орейро – уругвайская актриса и певица. Она выпустила четыре студийных альбома, в которые вошли такие хиты, как: Cambio Dolor, Me Muero De Amor, Rio De La Plata и другие. В России Орейро приобрела большую популярность благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел», где сыграла роль Милагрос.