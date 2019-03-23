РИАМО – 23 мар. В возрасте 91 года ушла из жизни советская певица, первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки» Валентина Дворянинова, сообщает в субботу ТАСС.

«Мы дружили с Валентиной Петровной. Позвонил ее племянник, 22 (марта – ред.) утром ее не стало, прощание – 25 марта», – сказала подруга Дворяниновой Анна Китина.

Она добавила, что прощание с певицей пройдет на Митинском кладбище.

Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. С 1957 по 1963 год певица выступала как солистка оркестра под управлением Олега Лундстрема. Была солисткой Москонцерта. Она плодотворно сотрудничала с композиторами Андреем Петровым, Яном Френкелем, Владимиром Дмитриевым и Андреем Эшпаем. Она первой исполняла их песни.

Дворянинова стала первой исполнительницей таких песен, как «Спят усталые игрушки», «Калина красная», «Линахамари» и других. Она часто пела за кадром при озвучивании фильмов.