РИАМО - 23 мар. В столице на Сущевском Валу задержали подозреваемого в грабеже, ранее в подземном переходе на Земляном Валу он похитил у 60-летнего москвича сумку с документами и деньгами, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию поступило заявление от 60-летнего москвича. Он рассказал, что в подземном переходе на Земляном Валу к нему подошел мужчина и предложил помочь донести сумку, на что он ответил отказом, после чего неизвестный обошел его сзади, выхватил сумку с документами и деньгами и скрылся с места происшествия.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Сущевском Валу. Часть похищенного имущества изъята», – говорится в сообщении.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый приезжий. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.