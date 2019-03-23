РИАМО – 23 мар. В центрах госуслуг «Мои документы» 24 и 25 марта проведут бесплатные мастер-классы для всех желающих, участники смогут повысить свой уровень компьютерной грамотности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столичных центрах госуслуг «Мои документы» 24 и 25 марта пройдут бесплатные мастер-классы для всех желающих. На занятиях помогут повысить уровень компьютерной грамотности, а также научат эффективной работе с клиентами», – говорится в сообщении.

Жители смогут познакомиться с возможностями портала госуслуг на компьютерных курсах «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома». Участникам помогут зарегистрироваться в личном кабинете на www.mos.ru, разъяснят, как правильно указать показания приборов учета, оплачивая ЖКУ через сайт, а также самостоятельно записаться на прием в госучреждения.

Двадцать четвертого марта занятия пройдут с 10:00 до 12:00 в центрах госуслуг «Мои документы» районов Арбат (переулок Сивцев Вражек, дом №20) и Красносельский (Верхняя Красносельская улица, дом №3, строение 2). Также их можно будет посетить в центре госуслуг «Мои документы» района Люблино (Люблинская улица, дом №53) с 16:00 до 17:00.

Пройдут курсы и 25 марта в центрах госуслуг «Мои документы» Пресненского района (Большая Декабрьская, дом №13), а также районов Орехово-Борисово Северное (улица Ясеневая, дом №8) и Орехово-Борисово Южное (Каширское шоссе, дом №144, корпус 3). Начало в 10:00. Вход свободный.

Кроме того, 25 марта во флагманском офисе «Мои документы» ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом №1) пройдет мастер-класс «Клиентский сервис. Почему клиенты уходят и как их вернуть?». Участники семинара узнают об особенностях работы с клиентской базой и о методах работы с недовольными покупателями. Занятие начнется в 15:00, нужно зарегистрироваться.