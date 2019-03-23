РИАМО - 23 мар. В столице с начала марта выпало 34 миллиметра осадков – это 100% от месячной нормы, до конца месяца в городе может выпасть еще около 20 миллиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

По своим климатическим характеристикам март в Москве – самый сухой месяц года. В среднем за месяц выпадает только 34 миллиметра осадков.

«На утро субботы на опорной метеостанции мегаполиса, ВДНХ, как раз и зафиксировано это значение. Таким образом, более чем за неделю до конца месяца мартовская норма осадков выполнена», — говорится в сообщении.

По прогнозам, 24 марта выпадет еще около 2-3 миллиметров осадков. В середине недели выпадет около 10-15 миллиметров осадков.

В прошлом году март был сухим, выпало только 30 миллиметров осадков. В 2016-м и 2017-м выпало 50 и 58 миллиметров соответственно.