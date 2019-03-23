РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске на базе школы №35 провели I Военно-патриотическую игру «Юнармейская искорка», в которой приняли участие команды юнармейских и военно-патриотических отрядов школ городского округа, все они заняли первое место, говорится в сообщении местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Двадцать второго марта на базе школы №35 прошла I Военно-патриотическая игра «Юнармейская искорка» юнармейских и военно-патриотических отрядов Подольска, посвященная 74-й годовщине Великой Победы. В ней приняли участие 25 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов образовательных организаций горокруга. В результате скрупулезных подсчетов судейской коллегии все 25 команд заняли первое общекомандное место и получили Кубок победителей Игры», - говорится в сообщении.

В ходе игры провели смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», конкурсы «Полоса препятствий», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Стрельба имитационная из автомата Калашникова», «Воинские звания ВС РФ».