РИАМО - 23 мар. В поселке Юность городского округа Щелково произошел пожар в дачном доме, информация о пострадавших уточняется, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Двадцать третьего марта в 09:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Щелково, поселок Юность, СНТ «Понизовка», 1-я линия», – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. Для тушения пожара привлечены три единицы техники, девять человек.