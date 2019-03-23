РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. В подмосковном Королеве в ходе заседания рабочей группы координационного совета жители города и представители управляющих компаний обсудили вопросы снижения задолженности населения и организаций за услуги ЖКХ, сообщается на официальной странице в Instagram координационного совета городского округа.

На заседании были затронуты и другие вопросы. Протокол заседания в ближайшее время будет опубликован на портале .

«Представители управляющих компаний доложили о работе с дебиторской задолженностью населения, после чего участники заседания обсудили меры воздействия к неплательщикам», - говорится в сообщении.

Также на мероприятии прошло голосование за новый состав рабочей группы. Председателем группы избрали заместителя начальника управления ЖКХ Дмитрия Емельянова, заместителем председателя - Сергея Мещерякова.









