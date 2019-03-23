РИАМО – 23 мар. В поселке Малаховка городского округа Люберцы загорелся частный дом, возгорание ликвидировали, пострадавших в результате инцидента нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Двадцать второго марта в 23:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, поселок Малаховка», – говорится в сообщении.

В 07:55 пожар ликвидировали, пострадавших нет.