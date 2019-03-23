РИАМО - 23 мар. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» утром в субботу задержали и отменили 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» три рейса задержали, 10 отменили. В аэропорту «Шереметьево» семь рейсов задерживаются. Во «Внукове» пять рейсов задержали и один отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В субботу в Москве и Подмосковье облачная погода с прояснениями без существенных осадков, температура воздуха прогреется до 6 градусов тепла.

Кроме того, в Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.