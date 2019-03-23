РИАМО – 23 мар. Студенты московских вузов могут принять участие в добровольном квалификационном экзамене (ДКЭ), по итогам которого они смогут проверить, готовы ли они начать карьеру в ведущих компаниях столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ожидается, что в этом году испытание пройдут около 4 тысяч студентов. Добровольный квалификационный экзамен – совместный проект правительства Москвы и Рособрнадзора.

«Главные задачи экзамена – определить слабые места в подготовке студентов и оценить перспективы будущих специалистов. Еще участникам дадут рекомендации, которые помогут им скорректировать карьерные и профессиональные планы. Благодаря проекту образовательные программы будет проще адаптировать под запросы работодателей. Кроме того, на его основе появится новая рейтинговая система вузов», – говорится в сообщении.

Принять участие в ДКЭ могут студенты третьих и четвертых курсов бакалавриата, первых и вторых курсов магистратуры, а также выпускных курсов специалитета вузов Москвы и Московской области. Оценивать работы участников экзамена будет специальный совет из представителей 40 вузов и 60 компаний.

Экзамен проходит в два этапа. Первый – онлайн-тестирование – стартовал 20 марта. Свои результаты участники узнают сразу, но победителей первого этапа объявят позднее – до 19 апреля.

Набравших наибольшее количество баллов студентов пригласят на очный этап. Он пройдет с 24 апреля по 19 мая в образовательном комплексе «Техноград», участников ожидают деловые игры и практические экзамены.

Итоги добровольного квалификационного экзамена подведут в конце мая. Студенты, успешно прошедшие оба этапа экзамена, уже летом попадут на практику или стажировку в столичные компании.

По итогам ДКЭ 2018 года на стажировку пригласили 159 человек.