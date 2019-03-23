РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. В подмосковном Королеве в субботу на стадионе «Металлист» начнется Единый день ГТО, все желающие могут прийти и сдать нормативы, сообщается в официальном аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

«В Королеве Единый день ГТО, приуроченный к памятной дате пройдет 23 марта на стадионе «Металлист» в 11:00», - говорится в сообщении.

Двадцать четвертого марта исполняется 5 лет с момента подписания президентом России Владимиром Путиным указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Московская область стала пилотным регионом, где проходила апробация испытаний и нормативов, а также разработка универсальных методик для внедрения и применения комплекса.

Подробная информация доступна по телефонам: 8(495)519-18-92 (добавочный 114), 8(495)519-18-62 (добавочный 114) - отдел ГТО.