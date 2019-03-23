РИАМО – 23 мар. В дошкольной группе №2 столичной школы №2051 заболели 15 детей, характер заболеваний не выявлен, дошкольную группу закрыли на карантин до 28 марта, сообщается на сайте ГБОУ Москвы «Школа №2051».

«В дошкольной группе №2 заболели 15 детей. Характер заболеваний малышей уточняется медицинскими специалистами. По предварительным данным, подозрений на серьезные инфекции нет. Для проведения мер профилактики в школу направлены представители Роспотребнадзора», – говорится в сообщении, опубликованном от имени директора школы Елены Семеновой.

Чтобы исключить вероятность распространения заболевания, дошкольная группа №2 закрыта на карантин с 21 по 28 марта. Для уточняющей информации можно обратиться по телефону: +7(499)588-00-50.