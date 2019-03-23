РИАМО - 23 мар. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, злоупотребление алкоголем является главной причиной смерти мужчин в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года – 735,7 (человека) на 100 тысяч населения, а выйти мы должны (за 5 лет) на 530. Показатель в Евросоюзе – 200–230 (человек)», – сказала Скворцова на совещании по реализации нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» в Саратове.

Она отметила, что 70% смертей российских трудоспособных мужчин связано с потреблением алкоголя. Самая уязвимая категория – 50–60 лет. Россияне, дожившие до 55 лет, живут, как правило, в среднем 79 лет.

«Это десятилетие – от 50 до 60 – огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам», – уточнила глава Минздрава.

При этом у страны есть ресурс для снижения смертности, на который во многом влияет образ жизни.

Согласно данным Росстата об экономической и социальной ситуации в российских регионах, в прошлом году показатель смертности в стране составил 12,4 человека на тысячу населения, таким же он был и в 2017-м. Меньше всего людей умирает на Кавказе и на Севере. В Ингушетии в 2018 году умерли три человека на тысячу населения, в Чечне – 4,2, Дагестане – 4,8, Кабардино-Балкарии и Якутии – по 7,8, в Тюменской области – 7,9. Менее утешительная статистика в Псковской и Тверской областях – по 16,8 человека на тысячу населения, Новгородской области – 16,5, Ивановской – 16, Владимирской – 15,8.