РИАМО - 23 мар. В квартире на Михневской улице в Москве произошел пожар на площади 5 квадратных метров, в результате происшествия погиб один человек, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Был выезд на Михневскую улицу, дом 5, корпус 2, горела квартира на пятом этаже, площадь возгорания – 5 квадратных метров, оперативно потушили, эвакуация не проводилась. К сожалению, в квартире погиб один человек», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожар был ликвидирован за полчаса. Заявка поступила в 13:52, ликвидация объявлена в 14:22.