РИАМО - 23 мар. В Волоколамском районе на улице Первомайская загорелся частный жилой дом, в результате инцидента есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать второго марта в 14:41 на пульт диспетчера ЦППС Волоколамского МПСГ поступило сообщение от очевидца о возгорании в частном жилом доме по адресу: Волоколамском район, улица Первомайская, дом 33», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 56 квадратных метров. В 17:40 возгорание ликвидировали. В результате инцидента есть пострадавшие.