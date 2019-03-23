РИАМО - 23 мар. На Тополевой аллее в Москве водитель легковой машины не справился с управлением, автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся, в результате происшествия легкие травмы получили два человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В лесопарковой зоне на Тополевой аллее водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машина наехала на препятствие и опрокинулась. В результате аварии легкие травмы получили два человека», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.