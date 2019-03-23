РИАМО – 23 мар. Дирекцию сопровождения реализации программ инженерной инфраструктуры создадут в Подмосковье, одной из целей работы учреждения станет повышение эффективности госуправления в части формирования предложений для включения мероприятий в госпрограммы региона, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

«Создать государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция сопровождения реализации программ инженерной инфраструктуры». Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения от имени Московской области осуществляет министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области», — говорится в распоряжении правительства Подмосковья.

Основными целями деятельности учреждения являются повышение эффективности государственного управления в части формирования предложений для включения мероприятий в государственные программы Московской области в отдельных сферах жилищно-коммунального хозяйства и сопровождение реализации указанных мероприятий.

Учреждение также должно будет сопровождать процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Подмосковья в отдельных сферах ЖКХ; формировать предложения по реализации инновационных проектов, внедрению на территории региона прогрессивных технологий, материалов, изделий, оборудования и средств механизации.

Предельная штатная численность работников дирекции составит 61.