РИАМО - 23 мар. На Калужском шоссе в новой Москве водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с пятью машинами, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Вчера (22 марта – ред.) ближе к вечеру на Калужском шоссе в районе деревне Зименки произошло столкновение шести единиц. Но началось все с одной машины, водитель которой не справился с управлением, совершил заезд на тротуар, после чего машину занесло на полосу встречного движения. И там в него врезались пять машин», – скандал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия пострадал сам водитель, не справившийся с управлением, он получил незначительные травмы от срабатывания подушки безопасности.