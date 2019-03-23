РИАМО - 23 мар. На юго-западе столицы на проспекте 60-летия Октября загорелся одноэтажный склад, площадь пожара составила 600 квадратных метров, возгорание ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Двадцать третьего марта в 00:51 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект 60-летия Октября, дом 11 Б, где происходило загорание в металлическом одноэтажном складском здании», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. В 01:56 возгорание ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

В тушении пожара принимали участие 76 человек личного состава, 19 единиц техники.