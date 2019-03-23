РИАМО - 23 мар. Из торгового центра «Красный кит» в Мытищах эвакуировали почти 2 тысячи человек после сообщения неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве, после проверки опасных веществ не обнаружено, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Двадцать второго марта в 13:25 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Мытищи поступило сообщение о том, что от неизвестного заявителя в ОВД городского округа Мытищи поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ «Красный кит». Эвакуировано 1,9 тысячи человек, из них 300 детей», – говорится в сообщении.

В 14:50 после обследования помещений ТРЦ кинологическими расчетами наличие взрывоопасных веществ не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет.