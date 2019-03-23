РИАМО - 23 мар. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков, температура воздуха прогреется до 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновсти».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве – от 4 до 6, по области – от 1 до 6 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 65%.

Синоптики отмечают, что в субботу атмосферное давление будет резко повышаться, более чем на 10 единиц, геомагнитный фон преимущественно спокойный. Основным негативным фактором для метеозависимых людей будут колебания атмосферного давления, в первую очередь ухудшение самочувствия возможно у людей с гипертонией. Но и весенняя перестройка в природе довольно часто становится причиной появления усталости и слабости, раздражительности, негативных изменений со стороны эмоциональной настроенности.