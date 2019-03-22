РИАМО – 22 мар. За январь-февраль 2019 года пассажиропоток столичного аэропорта «Домодедово составил порядка 3,5 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Также количество взлетно-посадочных операций превысило 28 тысяч.

«На внутренних воздушных линиях аэропорт обслужил 2,14 миллиона пассажиров. Наибольший рост зафиксирован на следующих направлениях: Сочи, Анапа, Махачкала, Новосибирск и Краснодар. Пассажиропоток в эти города вырос до 537 тысяч человек, что на 16,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.

Трафик на международных воздушных линиях составил 1,32 миллиона человек. По увеличению пассажиропотока лидируют Ереван, Худжанд, Мюнхен, Рим и Куляб. За январь-февраль 2019 года на этих направлениях было перевезено 198 тысяч человек, что на 26% выше, чем годом ранее.

Почти 40 тысяч пассажиров выбрали зарубежные города, которых не было в маршрутной сети аэропорта в январе-феврале 2018 года: Маскат, Белград, Тенерифе, Софию, Каир, Аддис-Абебу и Касабланку.