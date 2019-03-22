РИАМО – 22 мар. Первыми участниками Всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне» стали жители рабочего поселка Некрасовский Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы музея Победы

Творческое состязание в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы организовал музей Победы.

«Видеоматериалы прислали сотрудники Музея истории в микрорайоне Трудовая рабочего поселка Некрасовский. <…> Лекция рассказывает о боевых действиях в Подмосковье в годы Великой Отечественной и истории воинских частей местного гарнизона», – говорится в сообщении.

Заявки на конкурс «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне» принимаются до 20 апреля. Творческое состязание проводится по двум номинациям – «Музей детям» (экскурсии для школьников) и «Молодежный портал» (программы для тех, кому от 18 до 30 лет).

Музей Победы предложил экскурсоводам федеральных, региональных, городских и школьных музеев продемонстрировать свое профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью по такой сложной и серьезной теме, как Великая Отечественная война. Конкурс призван поддержать стандарты качества экскурсионной работы в военно-исторической сфере и способствовать повышению престижа профессии экскурсовода.

Награждение победителей состоится в музее Победы в Международный день музеев – 18 мая 2019 года. Лучшим экскурсоводам и музеям-участникам конкурса вручат сертификаты. Записи наиболее ярких и оригинальных экскурсий разместят на сайте и соцсетях музея. Кроме того, участникам, немного отставшим от лауреатов, дадут рекомендации по ведению конкретной экскурсии.