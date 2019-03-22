РИАМО – 22 мар. В Москве предъявили обвинение участникам организованной группы по уклонению от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, злоумышленники незаконно проводили коммерческие чартерные рейсы из аэропорта «Домодедово», сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в особо крупном размере») начальнику службы организации пассажирских перевозок ООО «Бизнес авиэйшн центра» Вячеславу Реснянскому, гендиректору ООО «Сфера джет» Андрею Степанюку, финансовому директору ООО «Сфера джет», гендиректору ООО «Сфера джет хэндлинг» Татьяне Стахурской и менеджеру по продажам «Сфера джет хэндлинг» Марии Кожемякиной.

«По данным следствия, с августа по декабрь 2018 года руководство и сотрудники указанных коммерческих организаций, а также ряд неустановленных лиц в составе организованной преступной группы создали условия для осуществления незаконных частных рейсов на четырех самолетах бизнесавиации марок Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650, Bombardier G150 на территории Российской Федерации в нарушение требований таможенного законодательства России», – говорится в сообщении.

Каждый из указанных лиц выполнял строго отведенную ему роль в разработанном преступном плане совершения указанного преступления. Степанюк осуществлял общую координацию деятельности, связанной с привлечением клиентов, организацией обслуживания и эксплуатации воздушных судов, взаимодействием с представителями их владельцев, привлечением финансирования, согласованием с ООО «Бизнес авиэйшн центр» и должностными лицами Домодедовской таможни изменений маршрутов и совершения полетов внутри страны.

Стахурская возглавляла руководство финансовой деятельностью группы компаний, взаимодействовала с представителями владельцев воздушных судов, согласовывала с должностными лицами таможенных органов изменение маршрутов и совершение полетов внутри РФ.

«Кожемякина, как менеджер по продажам ООО «Сфера джет», осуществляла подготовку рейсов при поступлении соответствующих заявок, в том числе незаконные внутренние коммерческие перевозки иностранными воздушными судами. Реснянский, будучи начальником службы организации пассажирских перевозок ООО «Бизнес авиэйшн центр», принимал активное участие в организации перелетов иностранных воздушных судов по территории ЕАЭС в зоне деятельности международного аэропорта «Домодедово», – подчеркивается в материале.

В результате незаконной деятельности организованной группы ущерб, причиненный государству, составил более 600 миллионов рублей и выразился в виде неуплаченных таможенных платежей за использование воздушных судов на территории России. Расследование уголовного дела продолжается.