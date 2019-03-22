РИАМО – 22 мар. С 23 по 31 марта и со 2 по 4 апреля изменится расписание электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги, из графика выведут ряд пригородных поездов и экспрессов, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

ОАО «РЖД» продолжает работы по развитию железнодорожной инфраструктуры Ярославского направления МЖД. Строительство дополнительных главных путей, развитие инженерных сетей и коммуникаций, пассажирской инфраструктуры позволят повысить пропускную и провозную способности, увеличить количество электричек и повысить качество обслуживания пассажиров.

«С 23 по 31 марта, а также со 2 по 4 апреля работы пройдут на участке Москва – Лосиноостровская. Новый построенный участок пути соединят с существующим железнодорожным полотном», – говорится в сообщении.

Одновременно под путями на новом строящемся остановочном пункте «Северянин» прокладывают тоннель для будущего подземного перехода, который в перспективе соединит Ярославское направление с Московским центральным кольцом (МЦК).

«Обращаем внимание пассажиров, что на период работ из расписания выведут ряд пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Москвой и станциями «Мытищи», «Болшево», «Монино», «Щелково», «Фрязино», «Фрязево», «Красноармейск», «Пушкино», «Сергиев Посад» и «Александров». Также у некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте», – уточняется в материале.

Железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://www.pass.rzd.ru), в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В рамках развития Ярославского направления МЖД железнодорожники ведут строительство дополнительного пятого главного пути на участке Москва – Мытищи, четвертого пути – на участке Мытищи – Пушкино, третьего пути – на участке Мытищи – Болшево. Кроме того, РЖД совместно с правительством Москвы продолжает работы по интеграции с МЦК – платформа «Северянин» переносится ближе к станции «Ростокино».

Развитие инфраструктуры самого интенсивного – Ярославского направления – позволит увеличить размеры движения пригородных электропоездов. Количество электропоездов увеличивается постепенно. Еще пять лет назад по Ярославскому направлению ежесуточно курсировало 217 пар электричек (одна пара – рейс туда-обратно), а сегодня – 238 пар (до 476 рейсов ежесуточно). В перспективе пропускная способность направления будет увеличена до 251 пары в сутки.