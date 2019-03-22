РИАМО – 22 мар. Завершено строительство школы на 600 человек в поселке Большевик городского округа Серпухов, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Школа-новостройка рассчитана на 600 мест. Учебные помещения для детей разных возрастов расположены на разных этажах», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Первый этаж занимают классы и спальни начальной школы, столовая, помещения изучения технологий и медицинский кабинет. На втором и третьем этажах разместятся классы основной (5-9 классы) и старшей (10-11 классы) школы, спортзал, зал хореографии, актовый зал, библиотека и административно-хозяйственные помещения.

На прилегающей территории оборудованы физкультурно-спортивная зона с игровым полем, беговыми и велосипедными дорожками, баскетбольная и волейбольная площадки. Создана зона отдыха для учащихся начальных и средних классов.

«Комплексное благоустройство включает разбивку газонов и цветников, высадку деревьев и кустарников, а также установку скамеек и урн», – добавляется в материале.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«Образовательное учреждение построено в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование объекта велось за счет средств областного и муниципального бюджетов», – поясняется в сообщении.

Заказчиком выступает администрация городского округа Серпухов.